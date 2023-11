Biznesmeni kontrovers malazez Miodrag Davidoviç-Daka u vendos dje në listën e zezë të SHBA-së. Toj u bë i njohur në Maqedoni pas skandalit të shpallur para tre vitesh nënkryetari i VMRO-DPMNE-së, Aleksandar Nikolloski, në të cilin thuhej se Davidovic dëshironte të ndërtonte një kompleks të madh banesor dhe afarist në ish-fabrikën Jelak në Tetovë. Për këtë qëllim, siç u bë e ditur nga biseda e tij e regjistruar në fshehtësi me Zoran Mileskin – Zoki Kiçeec, Davidoviq ka takuar shefin e kabinetit të Zoran Zaev, Dragi Rashkovski, gjatë së cilës ka dhënë ryshfet për të përshpejtuar procesin e dhënies së lejes për ndërtimin e kompleksi..

Në video, Davidovic ankohet se i është dashur t’u japë para Zaevit dhe Rashkovskit, gjoja për referendumin për ndryshimin e emrit dhe gjithçka duket si ryshfet.

Përkundër faktit se skandali shpërtheu, Zaev më vonë u mburr publikisht se ka ndihmuar Këshillin e Komunës së Tetovës për ta miratuar projektin dhe për të mundësuar ndërtimin e kompleksit Dhaka, i cili u ndërpre vetëm pas ndryshimit të pushtetit lokal në Tetovë.

Davidoviç ishte i përfshirë edhe në një skandal që çoi në arrestimin e sekretarit të qeverisë maqedonase Dragi Rashkovski, personi më i afërt i ish-kryeministrit Zoran Zaev. Rashkovski dyshohet se ka marrë ryshfet nga Davidoviq për të mundësuar takim me kryeministrin Zaev, në favor të interesave të biznesit të Davidoviqit, shkruan në njoftimin e Qeverisë amerikane, në të cilën Zaev është i emërtuar, por jo personalisht në listën e zezë. Në letrën e datës 30.6.2020, vetë Davidovic ka pranuar se kontaktet me Zaevin i ka mundësuar Zoran Milevski Kiçeec.

U njoha me biznesmenin Zoran Milevski përmes një biznesmeni me reputacion nga Beogradi në fund të vitit 2016. Milevski më rekomandohej si biznesmen serioz nga Maqedonia, i cili është në gjendje të më ofrojë mbështetjen dhe logjistikën e nevojshme, për këtë arsye e punësova si konsulent, negociator dhe ndërmjetës, në projekte biznesi që doja t’i realizoja në Republikën e Maqedonisë, shkruan Dhaka. Nga të gjitha premtimet, Kiçeec i ka siguruar vetëm takim me Zaevin.

Milevski përkundër të gjitha premtimeve dhe zotimeve nuk arriti të sigurojë një leje të vetme, as nuk ndërmori ndonjë aktivitet për realizimin e projektit në Komunën e Shtipit, e vetmja gjë që bëri për mua ishte organizimi i takimit me kryeministrin Zoran. Zaev. Është e vërtetë se në takimin me kryeministrin Zoran Zaev i kam prezantuar planet e mia për ndërtimin e një mini hidrocentrali dhe parqeve të energjisë së erës në Daka.