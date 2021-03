Mikrobiologu Nikolla Panovski për “TV 24” vlerëson se masat aktuale janë të mjaftueshme dhe çdo rritje do të jetë problematike për ekonominë.

“Nëse mbahen spitalet me këtë masë, mendoj se është e mjaftueshme që të shpëtohet ekonomia. Nuk shikoj se çfarë do të ndodhë nëse ora policore fillon në orën 17:00. Mbyllje e plotë për tre ditë do të shkaktojë reagim tek popullata.

Jemi shumë larg nga vaksinimi masovik, por nëse zgjasim orën policore do të risim vetëm problemet”, thotë Panovski.

Mjeku thotë se është mirë që është ndaluar “Astra Zeneka”. Është pesë herë më e lirë se “Pfizer”, është indikative që është ndalur.

“Nuk ka asnjë provë që tromboza shoqërohet me këtë vaksinë. Mbetet të shihet nëse është një rastësi. Unë u vaksinova me Pfizer, dhe kolegët e mi janë vaksinuar me atë vaksinë. Rezultatet e atyre që morën dozën e parë janë magjepsëse. Antitrupat janë shumë të larta, të dhënat e dyta që do të vendosja në listë është “Sputnik”. Pas 21 ditësh, antitrupat ndaj qindra të vaksinuarve ishin shumë të larta, me antitrupa mbi 100″, tha Panovski.