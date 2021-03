Gjykata kushtetuese e Republikës së Maqedonisë sot do të mbajë mbledhje përgatitore. Në këtë mbledhje do të diskutohet për lëndët në të cilat është kontestuar kushtetutshmëria e ligjeve. KFC Delivery – prej tani dërgesë falas të mishit të preferuar deri në shtëpinë tuaj E SPONSORUAR LEXO MË SHUMË “Do të diskutohet për lëndët ku është kontestuar kushtetutshmëria e Dekretit për Ligjin për ratifikim të marrëveshjes me Greqinë (e ashtuquajtura Marrëveshje e Prespës) dhe Ligjin për ratifikimin e Marrëveshjes përfundimtare për zgjidhje të dallimeve të përshkruara në rezolutat 817 (1993) dhe 845 (1993) të Këshillit të Sigurimit të KB-së për ndërprerje të validitetit të Marrëveshjes së përkohshme të vitit 1995 dhe për vendosjen e partneritetit strategjik mes palëve dhe të Dekretit për shpallje të Ligjit për përdorimin e gjuhëve dhe Ligjit për përdorimin e gjuhëve”, thuhet në njoftim.