Filipçe nesër në takim me Trupin koordinues, do të diskutojnë për planin për vaksinim kundër COVID-19

Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe, nesër do të ketë takim pune me Trupin koordinues për vaksina kundër COVID-19 nëpërmjet mekanizmit KOVAKS, që pritet në mënyrë globale të sigurojë vaksinat. Nga ministria thonë se në takim do të shqyrtohet strategjia për imunizim me vaksinat...