Lloji i virusit delta e pritëm me nderime, kishim një gjendje tepër të qetë. Kështu bëjnë kinezët – kur nuk ke raste atëherë merren masa. Kufijtë ishin të hapur, në verë dasmat lejoheshin në ambiente të mbyllura. Lloji delta do të ishte përhapur ngadalë nëse do të ishte marrë masa. Sigurisht që ne do ta kishim përjetuar tronditjen, por spitalet modulare nuk do të duhej të hapeshin dhe tani ndoshta do të kemi një valë më të vogël, tha Nikolla Panovski për “Utrinski Brifingun”.

“Kur ka një pandemi, shteti drejton shtetin, jo qytetarët. Në vend që këto teste me të cilën testohen fëmijët të shëndetshëm në shkollë të ishin dërguar për fëmijët më të shtypur, do të ishte shumë më e zgjuar. Laboratorët privatë janë bërë ndërkohë më të pasur. E di sa kushtojnë testet dhe e di që mund të punosh me interes me një kosto shumë më të ulët. Po të kishin ulur çmimet në qershor të vitit të kaluar, KE-ja do të na kishte dhënë ato para. Si, na thanë se ke kursyer dhe këtu ke më pak para. Pra, nuk ka asnjë justifikim financiar për këtë. Rezulton se ai që ka para do të testohet dhe do ta blejë ilaçin, sepse nuk ka kuptim që të bëhet testimi pas shtatë ditësh, ndërsa ilaçi merret në pesë të parat”, thotë Panovski.

Ka një protokoll trajtimi, por askush nuk e publikon, shtoi ai.

“Mjeku Dokiq ma dërgoi protokollin nëntorin e kaluar. Tani çdo spital ka protokollin e vet. Doktori Dokiq thotë se vdekshmëria në qendrën e tyre Covid është 25%, pastaj vdekshmëria e të tjerëve që e dinë se çfarë është të arrish 50%. Mjekët e familjes duhet të ndalojnë dhënien e antibiotikëve për arsye se nuk ka zbritur në mushkëri. Duhet të ketë një shpjegim për përdorimin e barnave, dhe barnat vetë duhet të paguhen privatisht dhe përgjegjësia është e pacientit”, paralajmëron Panovski.

Oda e mjekëve hesht, ka ende infektologë që përshkruajnë antibiotikë sapo vjen një pacient. Është e njëjta gjë me vaksinimin e të sëmurëve. Janë dhënë doza të dyfishta toksike të antibiotikut. 40.000 pacientëve iu dhanë 70.000 doza, ndërsa kishte vetëm 20.000 raste. Nëse shoqatat profesionale heshtin për të gjitha këto, nuk po na shkruhet mirë”, komenton Panovski.