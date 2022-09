Në momentin që mbretëresha vdiq, froni i kaloi menjëherë dhe pa ceremoni trashëgimtarit, Charles, ish Princit të Uellsit.

Por ka një sërë hapash praktike – dhe tradicionale – nëpër të cilat ai duhet të kalojë për t’u kurorëzuar Mbret.

Si do të quhet ai?

Një nga veprimet e tij të para është të vendosë nëse do të mbretërojë si Mbreti Charles III, apo do të marrë një emër tjetër.

Për shembull, emri i parë i gjyshit të tij George VI ishte Albert, por ai mbretëroi duke përdorur një nga emrat e tij të mesëm. Charles mund të zgjidhte nga cilindo nga katër emrat e tij – Charles Philip Arthur George.

Nuk është i vetmi që përballet me ndryshim titulli, shkruan BBC, transmeton Gazeta Express.

Edhe pse ai është trashëgimtar i fronit, Princi William nuk do të bëhet automatikisht Princi i Uellsit. Megjithatë, ai trashëgon menjëherë titullin tjetër të babait të tij, Duka i Cornwall-it. Gruaja e tij Catherine do të njihet si Dukesha e Cornwall.

Do të ketë gjithashtu një titull të ri për gruan e Charles, titulli i plotë i së cilës do të jetë Queen Consort – bashkëshortja është termi që përdoret për bashkëshorten e monarkut.

Ceremonitë formale

Në rreth 24 orët e para pas vdekjes së nënës së tij, Charles do të shpallet zyrtarisht Mbret. Kjo ndodh në Pallatin St James në Londër, përballë një organi ceremonial të njohur si Këshilli i Aderimit.

Ky është i përbërë nga anëtarë të Këshillit Privy – një grup deputetësh të vjetër, të kaluar dhe të tashëm, dhe kolegë – si dhe disa nëpunës të lartë civilë, komisionerë të lartë të Commonwealth dhe Zoti Kryebashkiak i Londrës.

Më shumë se 700 njerëz kanë të drejtë të marrin pjesë, por duke pasur parasysh njoftimin e shkurtër, numri aktual ka të ngjarë të jetë shumë më i vogël. Në Këshillin e fundit të Aderimit në vitin 1952, morën pjesë rreth 200 veta.

Mbreti nuk merr pjesë tradicionalisht.

Në takim, vdekja e Mbretëreshës Elizabeth do të shpallet nga Zoti President i Këshillit Privy (aktualisht deputet i Penny Mordaunt), dhe një proklamatë do të lexohet me zë të lartë.

Formulimi i shpalljes mund të ndryshojë, por tradicionalisht ka qenë një seri lutjesh dhe premtimesh, duke lavdëruar monarkun e mëparshëm dhe duke premtuar mbështetje për atë të ri.

Kjo shpallje më pas nënshkruhet nga një numër figurash të larta, duke përfshirë kryeministrin, kryepeshkopin e Canterbury-t dhe Lordin Kancelar.

Ashtu si me të gjitha këto ceremoni, do t’i kushtohet vëmendje asaj që mund të jetë ndryshuar, shtuar ose përditësuar, si shenjë e një epoke të re.

Deklarata e parë e mbretit

Këshilli i Aderimit mblidhet përsëri – zakonisht një ditë më vonë – dhe këtë herë Mbreti do të marrë pjesë, së bashku me Këshillin Private.

Nuk ka asnjë “betim” në fillimin e mbretërimit të një monarku britanik, në stilin e disa krerëve të tjerë të shtetit, si Presidenti i SHBA. Por ka një deklaratë të bërë nga Mbreti i ri dhe – në përputhje me një traditë që daton nga fillimi i shekullit të 18-të – ai do të bëjë një betim për të ruajtur Kishën e Skocisë.

Pas një bujë të trumbetistëve, do të bëhet një shpallje publike duke shpallur Charles si Mbretin e ri. Kjo do të bëhet nga një ballkon mbi Gjykatën Friary në Pallatin e St James, nga një zyrtar i njohur si Mbreti i Armëve Garter.

Ai do të thërrasë: “Zoti ruaj mbretin”, dhe për herë të parë që nga viti 1952, kur luhet himni kombëtar fjalët do të jenë “Zot ruje mbretin”.

Përshëndetjet me armë do të qëllohen në Hyde Park, Kulla e Londrës dhe nga anijet detare, dhe shpallja që shpall Charles si Mbret do të lexohet në Edinburg, Cardiff dhe Belfast.

Kurorëzimin

Pika e lartë simbolike e pranimit do të jetë kurorëzimi, kur Charles të kurorëzohet zyrtarisht. Për shkak të përgatitjes së nevojshme, kurorëzimi nuk ka gjasa të ndodhë shumë shpejt pas hyrjes së Charles – Mbretëresha Elizabeth pasoi në fron në shkurt 1952, por nuk u kurorëzua deri në qershor 1953.

Për 900 vitet e fundit kurorëzimi është mbajtur në Westminster Abbey – Uilliam Pushtuesi ishte monarku i parë që u kurorëzua atje, dhe Charles do të jetë i 40-ti.

Është një shërbim fetar anglikan, i kryer nga Kryepeshkopi i Canterbury-t. Në kulmin e ceremonisë, ai do të vendosë kurorën e Shën Eduardit në kokën e Charles – një kurorë e fortë prej ari, që daton nga viti 1661.

Ky është pjesa qendrore e bizhuterive të kurorës në Kullën e Londrës dhe vishet nga monarku vetëm në momentin e kurorëzimit (jo më pak sepse peshon 2.23 kg).

Ndryshe nga dasmat mbretërore, kurorëzimi është një rast shtetëror – qeveria paguan për të dhe në fund vendos listën e të ftuarve.

Do të ketë muzikë, lexime dhe ritualin e vajosjes së monarkut të ri, duke përdorur vajra portokalli, trëndafili, kanelle, myshku dhe qelibar.

Mbreti i ri do të bëjë betimin e kurorëzimit përpara botës së vëzhguar. Gjatë kësaj ceremonie të përpunuar ai do të marrë rruzullin dhe skeptrin si simbole të rolit të tij të ri dhe Kryepeshkopi i Canterbury-t do të vendosë kurorën e fortë prej ari mbi kokën e tij.

Kreu i Komonuelthit

Charles është bërë kreu i Commonwealth, një shoqatë e 56 vendeve të pavarura dhe 2.4 miliardë njerëzve. Për 14 nga këto vende, si dhe në Mbretërinë e Bashkuar, Mbreti është kreu i shtetit.

Këto vende, të njohura si mbretëritë e Komonuelthit, janë: Australia, Antigua dhe Barbuda, Bahamas, Belize, Kanada, Grenada, Xhamajka, Papua Guinea e Re, Shën Christopher dhe Nevis, Shën Lucia, Shën Vincenti dhe Grenadinet, Zelanda e Re, Solomon Ishujt, Tuvalu.