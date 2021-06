Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut sot mbledhje duhet të mbajë Komisioni për Politikë të Jashtme.

Në rend dite është shqyrtimi i çështjes për fillimin e bisedimeve për anëtarësim BE gjatë presidencës portugeze, ndërsa në kontekst të Marrëveshjes për Fqinjësi të Mirë, Miqësi dhe Bashkëpunim ndërmjet Republikës së Bullgarisë dhe Republikës së Maqedonisë, të nënshkruar më një gusht të vitit 2017.

Kryetari i Komisionit, deputeti Antonio Milloshoski, javën e kaluar kërkoi nga ministri Bujar Osmani të raportojë para anëtarëve të këtij komisioni, për negociatat me Bullgarinë.

Ndërsa Osmani dje konfirmoi se sot në komisionin kuvendar do të ketë mundësinë të flasë hapur me deputetët për të shpjeguar kronologjikisht aktivitetet e ndërmarra gjatë gjithë këtyre muajve.

“Megjithëse gjatë gjithë kësaj kohe jam përpjekur të jem transparent me publikun në lidhje me atë për të cilën po flasim, cilat janë pengesat, cilat janë parimet, cilat janë pritjet tona, është mirë të bëjmë një prerje para deputetëve. Kështu që pozicionet tona do të shpjegohen, dmth se Republika e Maqedonisë së Veriut i ka përmbushur të gjitha kushtet për fillimin e negociatave dhe negociatat meritojmë t’i fillojmë”, tha Osmani në një intervistë për Telma.

Ai shtoi se qëndrimi i 26 vendeve anëtare është që Maqedonia është dosja më e mirë në rajon dhe se negociatat duhet të fillojnë./Telegrafi/