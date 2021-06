“Më 22 qershor, nuk duhet të ketë veto nga Sofja, gjegjësisht Këshilli për çështje të përgjithshme të BE-së duhet të marrë vendim për fillimin zyrtar të negociatave, por edhe nëse nuk arrihet ndonjë zgjidhje, të paktën ne duhet të përfundojmë diskutimet dhe të presim qeveri politike në Bullgari”, dëshiron kryeministrin Zoran Zaev, megjithëse nuk është optimist se një zgjidhje me Bullgarinë mund të arrihet deri më 22 qershor, dhe kështu të zhbllokohet procesi i fillimit të negociatave midis Maqedonisë së Veriut dhe BE-së, kryesisht sepse atje aktualisht ekziston një qeveri teknike.

Ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani tha dje se pozicioni i 26 vendeve anëtare është se RMV është dosja më e mirë në rajon dhe se negociatat duhet të fillojnë, dhe çdo vonesë do të thotë një shkelje serioze e besueshmërisë së procesit. Sipas ministres së Mbrojtjes, Radmilla Shekerinska, duhet ta zgjidhim këtë problem me mbështetjen e NATO-s dhe anëtarëve të BE-së.

Zaev paralajmëroi se me siguri të enjten do të ketë një takim tjetër me presidentin Rumen Radev në Bullgari. Ai theksoi se nuk ka dilema rreth ekzistencës, vërtetësisë dhe konfirmimit të gjuhës maqedonase dhe identitetit maqedonas.

Në një intervistë për AIM, theksoi se nuk ka as Plan B dhe as alternativë për në BE, anëtarësimi në BE në vetvete nënkupton evropianizimin e Maqedonisë së Veriut, ne nuk duam të jemi anëtarë vetëm për shkak të anëtarësimit në BE, ne duam të jemi anëtarë për shkak të evropianizimit të vendit që do të ndodhë përmes hapjes dhe mbylljes së kapitujve dhe ne do ta sjellim Evropën në Maqedoninë e Veriut.

“Më 11 korrik kanë zgjedhje ku më pas do të formohet një qeveri, një qeveri politike që do të vazhdojë dhe me të vërtetë do të gjejë zgjidhje më në fund, ne mund ta bëjmë atë në shtator, tetor, dhjetor të këtij viti, është e rëndësishme që qytetarët ta dinë realitetin sepse ne me të vërtetë nuk jemi larg dhe se nuk kemi ndonjë problem të veçantë. Unë shpesh them se është qesharak, por problemi është se nuk ka parlament dhe asnjë qeveri politike dhe është një problem për vendimmarrje”, tha kryeministri në intervistë.

Çështja për kontestin me Bullgarinë dhe fillimi i negociatave me BE nga ana jonë, sipas ministres së Mbrojtjes, Radmilla Shekerinska është hapur në secilin nga takimet bilaterale, zyrtare dhe jozyrtare, dhe në “tryezë” dhe në korridoret, gjatë mbajtje së Samitit të NATO-s në Bruksel.

“Kjo ishte një pyetje me të cilën filluam dhe përfunduam. Konsensusi është shumë i fortë si brenda NATO-s ashtu edhe në grupin e vendeve anëtare të BE-së se është me të vërtetë e nevojshme, theksoi Sekerinska, duke iu referuar deklaratës së Presidentit francez Makron i cili tha se vendi meriton fillimin e negociatave.

Këtë herë, shtoi Shekerinska, ishte e qartë se Franca nuk do të bllokojë, por deklarata e Makronit nuk është e mjaftueshme.

“Ne duhet ta zgjidhim këtë problem edhe me mbështetjen e NATO-s dhe anëtarëve të BE-së. Kjo nuk do të thotë që ne duhet të jemi naivë dhe të mendojmë se dikush tjetër do të vijë me paketën dhe do të thotë “kjo është zgjidhja”. Së pari, ne duhet të jemi më të interesuarit për një zgjidhje, dhe së dyti, ne duhet të kërkojmë angazhim shtesë nga partnerët evropianë. Për në është shumë e rëndësishme mbështetja e Francës, e cila do të jetë pak më thelbësore për ta përpunuar dhe për më tepër, të mos varemi nga ajo nëse presidenti francez do të ketë rezerva për zgjerimin e BE, rreth nesh ose rreth Shqipërisë. Vendi duhet ta përfundojë edhe detyrën e vet të shtëpisë”, tha Shekerinska.

Ndërsa ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani në një intervistë për “TV Tellma” dje informoi se sot në Komisionin kuvendor do të ketë mundësinë të bisedojë hapur me deputetët për, siç thotë, kronologjikisht t’i shpjegojë aktivitetet e ndërmarra gjatë gjithë këtyre muajve që të sigurohet hap për rrugën evropiane.

Ai shtoi se pozicioni i 26 vendeve anëtare është se RMV-ja është dosja më e mirë në rajon dhe se negociatat duhet të fillojnë, ndërsa çdo vonesë do të thotë një shkelje serioze e besueshmërisë së procesit.

Në bisedë ai sqaroi se për momentin ekzistojnë dy procese paralele.