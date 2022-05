Ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani, nuk është i sigurt se në qershor Maqedonia do të marrë datën për negociata për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Sipas tij, është bërë gjithçka që është kërkuar dhe nëse nuk caktohet data, atëherë ai ka thënë se përgjegjësia bie mbi Bullgarinë dhe BE-në. Osmani tha se interesimi i qytetarëve për këtë proces do të ulet, andaj Maqedonia do të duhet t’i përkushtohet problemeve të brendshme.

“Nuk mund të flasim për afate, nuk jemi ne ata që vendosim. Ne ishim përgjegjës për respektimin e të gjitha afateve. Megjithatë, për të qenë konstruktiv, topi nuk është në oborrin tonë. Topi është në Sofje dhe Bruksel. Është përgjegjësi e tyre tanimë. Ne po investojmë shumë në këtë çështje për të vazhduar me reformat dhe proceset. Kur BE vendos t’i dërgojë një sinjal rajonit, ne jemi këtu, nuk do të tërhiqemi kurrë nga ambicia jonë për BE. Konsideroj se jemi dhe kemi qenë shembull që i tejkalojmë kushtet për fillimin e negociatave me 40% të legjislacionit evropian që është pjesë e vendit tonë, lider në rajon për nga kriteret politike, lider për fqinjët. Gjithçka që i kërkohet një shteti. Mendoj se ka një mundësi tjetër, ne do të vazhdojmë të kërkojmë një zgjidhje. Mesazhi që po i dërgojmë BE-së dhe Bullgarisë është se mundësia që e gjithë shoqëria t’i përkushtohet kësaj çështjeje është në rënie. “Prandaj duhet gjetur menjëherë një mënyrë për të marrë një vendim”, tha Osmani.

Lidhur me kornizën e negociatave dhe kërkesat e Bullgarisë që çështjet e pazgjidhura të jenë pjesë e saj, Osmani tha se shumica e vendeve anëtare janë kundër propozimit.

“Shtetet anëtare janë të vetëdijshme se hyrja në kornizën e negociatave krijon edhe precedentë që duhen ndjekur. Kjo do të thotë se nuk është korniza jonë negociuese, por procesi i ardhshëm i integrimit. Unë shoh se shumica janë të ndjeshëm ndaj futjes së çështjeve dypalëshe në kuadrin e negociatave. Mendoj se vendet janë shumë të kujdesshme se çfarë do të pranojnë në kornizën e negociatave”, ka shtuar Osmani.

Lidhur me vizitën e eurokomisionerit Oliver Varhey, ai tha se ka për qëllim tejkalimin e dallimeve ndërmjet Maqedonisë dhe Bullgarisë.

“Me Varhelyin u shkëmbyen ide se si të kapërcehen dallimet në lidhje me përmbajtjen e kornizës negociuese, ai është përfaqësues i Komisionit që propozon kornizën e negociatave. “Nuk mund të them se cilat janë konsideratat, por është mirë që komisioneri po zhvendoset në Shkup dhe në Sofje”, tha Osmani.

“Për momentin nuk ka asnjë dokument dypalësh me Sofjen. Nëse ka, do të prezantohet para deputetëve dhe publikut pasi të arrihet harmonizimi i plotë.

Korniza e negociatave duhet të kalojë në Kuvend. Ju duhet ta miratoni atë. Por për çështjet e tjera nga dokumenti bilateral, deputetët do të njoftohen në seancë kur të shohim se i kemi harmonizuar. “Nuk jemi në atë situatë, ata kanë qëndrime të ndryshme për çështje të caktuara”, tha Osmani.