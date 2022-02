Ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani, ka deklaruar sot se asnjëherë nuk reagojnë dhe nuk do të ndërhyjnë në komentet e komisionit historik për çështjet historike, sepse, siç thotë ai, “parimi bazë është politika e politikanëve, historia e historianëve”.

“Politikanët nuk duhet të komentojnë çështje historike, historianët nuk duhet të komentojnë çështjet politike. Të gjithë anëtarët mund të komentojnë se çfarë u pëlqen në lidhje me pikëpamjet e tyre mbi historinë. Është detyrë e tyre. Nuk duhet t’i komentojmë, politika jo, por edhe historianët nuk duhet të flasin për procesin që përcakton çështjet politike. Ngrirja e rolit të Komisionit për Çështjet Historike po dëmton marrëveshjen e fqinjësisë së mirë. Kjo tashmë është një çështje politike”, tha Osmani.

Ai theksoi se publiku dhe shoqëria nuk guxojnë të diskutojnë për figurat historike dhe rëndësinë e tyre, duke përfshirë edhe Goce Dellçevin, pasi siç thot Osmani këtë vetëm Komisioni mund ta diskutojë.

Sa i përket përkujtimit të përbashkët të ngjarjeve, ai thotë se është një proces që është produkt i punës së Komisionit Historik.

Ministri i Jashtëm vlerësoi se procesi i punës së komisionit është i lidhur me mjedisin e përgjithshëm politik mes vendeve dhe se pritshmëritë janë që duke rikthyer besimin mes dy vendeve do të inkurajohen të hyjnë në proces dhe sipas metodologjive shkencore të arrihet një tregim i përbashkët.

Lidhur me shënimin e djeshëm të 150 vjetorit të lindjes së Goce Dellçevit, Osmani tha se ka qenë vendim i të dyja vendeve, gjegjësisht i dy qeverive që të dërgojnë delegacione që do ta respektojnë dhe shënojnë këtë ditë, duke patur ende dallime sa i përket rolit, kuptimit dhe interpretimet e ndryshme.

Ai vuri në dukje se delegacioni i qeverisë bullgare ishte këtu me ftesë të Agjencisë Bullgare Telegrafike në hapjen e zyrës së agjencisë në Shkup, duke shprehur shpresën se përkundër interpretimeve të ndryshme, Komisioni Historik do të inkurajohej të hidhte një vështrim të përbashkët në rëndësinë e shifrave dhe ngjarjeve që do të krijojë një urë bashkëpunimi mes dy vendeve.