Angel Dimitrov, ish-ambasadori i parë në Shkup dhe bashkëkryetar i Komisionit të Përbashkët Bullgaro-Maqedonas për Çështjet Historike dhe Arsimore për “BNR” nevojën për saktësi në mënyrë që të mos shkëmbehen tensione verbale, por të fillojë puna e shkencëtarëve në mënyrë paqësore.

“Komisioni i përbashkët duhet të punojë dhe do të punojë. Çdo përpjekje për të ndërprerë punën e tij është një gjest i vullnetit të keq dhe keqtrajtimit të Marrëveshjes së Miqësisë dhe Fqinjësisë… Por është e qartë se ka presion mbi punën e komisionit nga Maqedonia e Veriut, se njerëzit atje pyesin se si do të jenë. lejohet të bëjë rregullimet e nevojshme”.

Dimitrov theksoi se është normale që qytetarët e dy vendeve të mbajnë festime të përbashkëta me respekt për kujtimin dhe veprën e Goce Dellçevit.

“Shpresoj se në Maqedoni do të ketë njerëz që do ta kuptojnë se Bullgaria nuk e fsheh çelësin e derës evropiane, por qarqe të caktuara në Maqedoni po e bëjnë këtë. Çelësi i BE-së është në duart e politikanëve në Shkup, jo këtu. Krijimi i frikës dhe neurozave me një armik fiktiv, një tezë e sajuar, është punë propagande. Ka tension nga mediat, me sugjerime se dikush kërkon t’i heqë identitetin. Është absurde të barazosh historinë me shkencën dhe identitetin”, theksoi Dimitrov.