Sipas OKB-së pandemia Covid-19 pritet ta ashpërsojë problemin e urisë në botë. Nga pasojat shkatërruese ekonomike mund të vdesin më shumë sesa nga vetë sëmundja.

Për shkak të pasojave ekonomike të pandemisë Covid-19 Organizata e Kombeve të Bashkuara mendon numri i të uriturve në botë pritet të dyfishohet. Numri i atyre që nuk mund të hanë ushqim të mjaftueshëm për të jetuar shëndetshëm ose i ayre që vuajnë nga uria, mund të shkojë në vitin 2020 deri në 265 milion vetë.

Organizatat humanitare paralajmërojnë sidomos për përkeqësimin e situatës në Afrikën Perëndimore, ku ka konflikte të shumta. Kriza e Coronës është një goditje e fortë ndaj mjaft vendeve ku gjendja e furnizimit me ushqime është e brishtë,” thanë organizata joqeveritare si Oxfam, Care e të tjera.

Rritja e çmimeve rrezikon ushqyerjen

Sipas tyre rezervat e të korrave të mëparshme po përfundojnë dhe, për shkak të kufizimeve të COVID 19 në shumë vende, po rriten çmimet dhe disa ushqime kryesore nuk janë në dispozicion. Po ashtu në fillim të sezonit të ri të mbjelljeve bujqit do të kenë gjithashtu vështirësi për të blerë fara dhe plehra me cilësi të lartë. Popullsitë nomade do të ndeshin në pengesa për shtegtimet e tyre. Dhe në vende si Burkina Faso ose Niger, ndihma humanitare nuk mjaftojnë për të plotësuar nevojat për ushqim të mijëra njerëzve të zhvendosur.

Prandaj organizatat humanitare u bënë thirrje qeverive të rajonit dhe komunitetit ndërkombëtar të kujdesen që çmimet të mbeten të qëndrueshme, të sigurojnë furnizimin me ushqime dhe të garantojnë lëvizjen ndërkufitare të mallrave. Sipas organizatave humanitare pritet që nga pasojat shkatërruese ekonomike të pandemisë Covid-19 të vdesin më shumë njerëz sesa nga vetë sëmundja.