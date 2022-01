Nga partia OBRM-Popullore përmes një kumtese thonë se kryeministri Kiril Petkov erdhi në Maqedoni me shumë energji pozitive dhe me retorikë dhe kërkesa dukshëm të ndryshuara, me vullnetin për të mbyllur veton dhe për të ecur përpara, shteti i thellë maqedonas padyshim që nuk ka ndërmend të ketë një zgjidhje pozitive me Bullgarinë dhe filloi të konkurrojë për të shpikur probleme të reja. Fatkeqësisht zoti Nikolla Dimitrov është pendë e të gjithëve.

Pas vizitës së vullnetit të mirë të ish-kryeministrit dhe kryetarit të OBRM- Popullore Ljubço Georgievski në Sofje, para vetos, disa zyrtarë bullgarë përmendën se fajtori kryesor për veton ishte Nikola Dimitrov dhe çështja për sqarimin e shkurtesës së emrit në Kombet e Bashkuara.

Në fakt, pala bullgare priti një vit që Dimitrov t’i dërgonte një notë OKB-së, e cila as që insistuan të bëhej publike, në të cilën do të thuhet se fjala Maqedoni e Veriut nuk i referohet pjesës së diskutueshme bullgare domethënë Maqedoninë Pirinit.

Sjellja arrogante e Dimitrovit i bindi se pikërisht ky ishte qëllimi i emërtimit të Maqedonisë së Veriut.

E gjithë kjo në atë kohë nuk ndahej me publikun maqedonas vetëm nga respekti për familjen Dimitrov, por dje pamë dhe dëgjuam se si zoti Nikolla Dimitrov e prezanton si suksesin e tij më të madh”, thonë nga OBRM-Popullore.

Nga atje shtojnë se a e kuptoi Dimitrovi se po ta kishte dërguar me kohë atë notë në OKB, nuk do të kishte fare veto për Maqedoninë?! Fatkeqësisht, tashmë po bëhet e qartë se pse Maqedonia humbi dy vjet për shkak të dritëshkurtësisë së një politikani plot zhgënjime nga kompleksi familjar bullgar.