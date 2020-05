Darko Kostovski nga OBRM-PDUKM sot tha se qindra punonjës mjekësor në Institutin për Shëndet Publik për dy muaj nuk kanë marrë paga.

Sipas tij, personat që janë më të ekspozuar gjatë pandemisë mbeten pa të ardhura dhe pa sigurim shëndetësor.

“Për qindra punonjës shëndetësor në Institutin për Shëndet Publik nuk ka as pagë, as sigurim pensional e shëndetësor për muajt mars dhe prill. Qindra punonjës në ISHP nuk kanë sigurim shëndetësor gjatë krizës corona. Qeveria dhe Spasovski në vend se të kujdesen për mjekët dhe pacientët, i lënë njerëzit të cilët janë në radhët e para pa mjete bazë. Të punësuarit në ISHP, që janë pjesë e procesit të plotë të testimit me coronavirus dhe për çdo ditë janë në shërbim të qytetarëve në krizën më të madhe shëndetësore nuk kanë para as për bukë”, theksoi Kostovski.

Ai akuzoi se Qeveria po shpenzon para për ushqim në det dhe nuk kanë për punonjësit mjekësor në Institutin për Shëndet Publik.