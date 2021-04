Parti opozitare maqedonase OBRM-PDUKM, ka vazhduar me akuzat ndaj pushtetit, në lidhje me trafikantët e drogës, të cilët janë pajisur me pasaporta të Maqedonisë.

Nga kjo parti thonë Spasovski dhe Zaev ju kanë mundësuar logjistikë narko-bosëve të Ballkanit.

“Spasovski dhe Zaev e nënvlerësojnë inteligjencën e popullit dhe mendojnë se do të ecin tregimet e tyre, se ndonjë zyrtar nga departamenti i pasaportave i njeh narko-bosët Peker dhe Vukotiq dhe ju ka mundësuar pasaporta dhe identitet të rrenjshëm, pa pasur ndihmë logjisttike nga gjithë kryesia e MPB-së deri tek Spasovski”, thonë nga OBRM-PDUKM.

Ata e akuzojnë Spasovskin se është vonuar dhe nuk ka bërë asgjë në lidhje me hetimet për aferën “Mafia”.