Nga OBRM-PDUKM vlerësojnë se rritja e pensioneve e njoftuar nga ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Jagoda Shahpaska për 130 denarë është joreale dhe se deri më tani, sipas llogaritjeve të partisë më të madhe të opozitës, duhej të ishte 2.800 denarë.

“Gënjeshtrat e LSDM-së patjetër që nuk kanë fund. Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Jagoda Shahpaska, përsëri me gënjeshtra dhe manipulime famëkeqe ndaj kategorisë më të vjetër të qytetarëve. Ajo në të vërtetë njoftoi rritje të pensionit minimal me 134 denarë në muaj, ndërsa për mesataren 185 denarë në muaj, e cila nuk është e vërtetë dhe përkundrazi fyen inteligjencën e qytetarëve.

Kjo është provë se LSDM, në vend të stafit të ndershëm dhe të fortë, përdor ato pak që mbeten dhe i shpërndan ata për të bërë diçka që ata vetë nuk e kuptojnë. Rritja e pensioneve që ata po paralajmërojnë nuk është një realitet, sepse në këtë moment shuma e pensioneve vazhdimisht zvogëlohet, dhe nuk rritet”, thonë nga OBRM-PDUM.

Nga atje ata thonë se harmonizimi ligjor i pensioneve është një detyrim që bëhet dy herë në vit dhe është pasqyrim i rritjes së kostove mujore të jetesës nga viti i kaluar dhe nuk ndikon në përmirësimin e standardit të jetesës së pensionistëve në vitin e ardhshëm, por është vetëm një përpjekje e pjesshme për të zbutur rënien e standardit të tyre të jetesës.

“Ministrja Shahpaska duhet ta dijë se ato vlera të përshkruara në lidhje me pagën mesatare nuk përfshihen më në llogaritjet e pensioneve, kështu që rritja e pensioneve nuk mund të arrijë rritjen që LSDM beson se mund të ndodhë. Si përkujtim, Shahpaska duhet ta dijë se nëse shtylla e dytë që pasoi rritjen e pagës mesatare në Maqedoni do të mbetej, tani pensionistët me këto katër nivele pensionesh do të kishin të paktën 2.800 denarë pensione më të larta. Por në vend të kësaj, LSDM-ja u mburr me rritje prej 134, ose për mesataren prej 185 denarë për pension”, akuzojnë nga OBRM-PDUKM.