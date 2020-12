Oda e Pavarur e Hotelerisë përshëndeti paralajmërimet e Qeverisë për paketën e pestë dhe pret ftesë për në takim për të dhënë kontribut në krijimin e masave që do të jenë për nevojat realte të hotelerive.

“Edhe pse nuk kemi marrë ende ftesë për takim publik të hapur dhe me pjesëmarrje të mediave me kryeministrin, ne përshëndesim deklaratat e para në konferencë shtypu ku përfaqësuesit e Qeverisë dhe kryeministri zyrtarisht e paralajmëruan paketën e pestë ekonomike në të cilën do të përfshihen ata që janë më të prekur nga kriza ekonomike siç janë kompanitë dhe qytetarët dhe po planifikohen t’i dizajnojnë konsultimet me sindikatat, odat ekonomike dhe partnerëve të tjerë social”, thonë nga Oda e Pavarur e Hotelerisë.

Ata shtojnë se presim ftesë odë në krijimin e paketës së pestë në mënyrë që të marrin pjesë aktive në krijimin e paketës së pestë bashkërisht me odat tjera dhe Qeveria dhe se kontributi i tyre do të jetë në krijimin e nevojave të vërteta të hotelerive.

Po ashtu thanë se ende nuk kanë informacione për nismën e parashtruar në Gjykatën Kushtetutëse më 18 dhjetor.