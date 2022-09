Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Naser Nuredini, gjatë pjesëmarrjes në forumin e gjashtë energjetik për Evropën Juglindore, tha se testimi i tregut të interkonjektorit me Greqinë do të përfundojë të hënën dhe shpreson që kontrata e ndërtimit të nënshkruhet nga në fund të vitit dhe maksimumi nga mesi i vitit 2024 RMV do të ketë furnizim me gaz nga Greqia.

Nuredini tha se Maqedonia e Veriut dëshiron të jetë e pavarur nga gazi, dhe deri në vitin 2024 të mos jetë fare e varur nga gazi rus. Ai shtoi se për këtë arsye është duke punuar në interkonjektorin me Greqinë dhe ka investuar në terminalin e gazit të lëngshëm në Aleksandropoli.

Duke qenë se forumi po mbahet në të njëjtën kohë me takimin e ministrave për energjetikë të BE-së, Nuredini u pajtua me qëndrimin e ministres shqiptare se përfaqësuesit e Ballkanit Perëndimor duhej të ishin në Bruksel.

Nuredini shpresoi që kolegët e BE-së nuk do ta harrojnë rajonin, dhe në të njëjtën kohë theksoi nevojën për strategji të përbashkët dhe bashkëpunim rajonal.