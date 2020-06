Lufta kundër plakjes është ajo që bën të shiten me miliona produkte bukurie, e të kryhen operime të panumërta plastike, por disa njerëz janë me fat dhe nuk kanë nevojë për to.

E tillë është nëna e një djali 22-vjeçar në Los Anxhelos të SHBA-ve, të cilin nuk e besojnë kur poston foto me të. Gjithnjë mendojnë se e ka shoqe, ose motër shkruan albeu.com.

Sipas Xhonatanit, mamaja e tij është në të dyzetat, dhe sekreti i rinisë është dieta shumë të rregullt ketogjenike, dhe fakti që mamaja e tij nuk i lë anjëherë pas dore ushtrimet fizike.

Dhe rezultati është ky që shihet në foto.