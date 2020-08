Sipas disa studimeve të fundit një vaksinë e aprovuar fillimisht vetëm për të rinjtë mund të mbrojë edhe miliona njerëz të moshuar gjithashtu.

Në vitin 2006, shkenca fitoi një avantazh të veçantë ndaj papillomavirusit njerëzor (HPV), një virus seksualisht i transmetueshëm, i njohur për shkaktimin e kancerit dhe sëmundjeve të tjera, si te burrat ashtu dhe gratë: Për këtë arsye nisi menjëherë kërkimi për një vaksinë kundër HPV-s. Në dekadën që pasoi, u bënë hapa edhe më të mëdhenj për këtë vaksinë e cila quhet Gardasil 9, dhe është efektiv kundër nëntë llojeve të ndryshme të HPV. Deri më tani, Gardasil 9 kishte qenë në dispozicion vetëm për njerëzit midis moshës 9 dhe 26 vjeç, por ka një zhvillim të ri i cili mund të ketë efekt dhe tek të rriturit midis moshave 27 dhe 45 vjeç.

HPV është një çështje e përhapur e shëndetit publik – rreth 14 milion njerëz infektohen çdo vit. Prej tyre, afërsisht 12,000 gra do të diagnostikohen me kancer të qafës së mitrës dhe 4,000 vdesin. Burrat jo vetëm që mund të kalojnë virusin, por gjithashtu të përballen me rrezikun e kancerit anal dhe ezofageal, midis llojeve të tjera të kancerit. Ekspertët vlerësojnë se gjatë një periudhe dy-vjeçare të fundit, gati 23% midis moshës 18 deri 59 vjeç kishin një formë të HPV.

Fillimisht, kjo vaksinë ishte e kufizuar për njerëzit midis moshës 9 dhe 26 vjeç, sepse studimet sugjeruan që vaksina ishte më e efektshme për atë grupmoshë, në të cilën infeksioni me HPV ishte më pak i mundshëm. Por profesionistët mjekësorë kishin filluar të dyshojnë se Gardasil mund të funksiononte dhe tek njerëzit më të vjetër se 26 vjeç. Pastaj, në një studim në terren që pasoi 3,200 gra midis moshave 27 dhe 46 për një mesatare prej 3.5 vjetësh, Gardasil u zbulua se ishte 88 përqind e efektshme në parandalimin e infeksioni.

Hulumtimet vijuese konfirmuan rezultatet – dhe zbuluan se edhe burrat mund të përfitojnë. “Miratimi i sotëm paraqet një mundësi të rëndësishme për të ndihmuar në parandalimin e sëmundjeve dhe kancereve të lidhura me HPV në një gamë më të gjerë moshe,” tha Peter Marks, drejtor i Qendrës FDA për Vlerësimin dhe Biologjinë. Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve kanë deklaruar se vaksinimi me HPV para se të infektohet. . . ka potencialin për të parandaluar më shumë se 90 përqind të këtyre kancereve, ose 31.200 raste çdo vit, nga zhvillimi gjithnjë.