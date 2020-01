Një bashkudhëtarë (21) ka ndërruar jetë, ndërsa tre të tjerë janë lënduar në aksidentin e komunikacionit që ndodhi mbrëmë 30 minuta pas mesnate në rrugën magjistrale, në udhëkryqin Novosellë-Smolarska, në dalje të fshatit Novosellë, informojnë nga SPB Strumicë.

Në aksident kanë marrë pjesë automjetet “Ford mondeo” dhe “Mercedes benz” që të dyja me targa të Strumicës.

“Nga lëndimet e marra, në aksident vdiq bashkudhëtari në automjetin “Mercedes benz” I.I (21) nga fshati Novo Konjarevë ndërsa me lëndime të rënda janë shoferi i automjetit “Ford mondeo” D.D (24) dhe bashkudhëtari në të njëjtin automjet I.S (19) nga fshati Riç, derisa me lëndime të lehta janë V.Ç (23), shoferi i “Mercedes benz”, me çka janë dërguar në Qendrën Mjekësore Strumica për dhënie të ndihmës mjekësore”, thuhet në kumtesën e policisë në Strumicë.

Në vendngjarje, dolën prokuroi publik dhe një ekip nga Stacioni policor i Strumicës.

Komunikacioni ka qenë i ndaluar dhe është riorientuar në rrugët lokale nga ora 00:45 deri më ora 04:00.