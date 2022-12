Qeveria franceze do të shpenzojë një shumë prej 150 milionë eurosh për të forcuar praktikën e lëvizjes me një pasagjer në makinë në rrugët e qendrave të mëdha urbane.

Në thelb, francezët po përpiqen në këtë mënyrë të zvogëlojnë numrin e makinave që lëvizin çdo ditë me një shofer të vetëm. Carpooling, i cili parashikon ndarjen e një automjeti nga dy ose më shumë persona, do të shpërblehet me shumën prej 100 euro.

Kjo shumë do t’i kreditohet pronarit të mjetit, që në momentin që ai regjistrohet në një nga platformat ekzistuese të carpooling. Një pjesë e shumës do të paguhet nga momenti i përfundimit të procesit të regjistrimit, ndërsa pjesa e mbetur do të kreditohet në llogarinë e pronarit të mjetit që nga momenti kur ai kryen 10 udhëtime me dy ose më shumë pasagjerë.

Vendimi i qeverisë franceze u mor në një përpjekje për të kufizuar kërkesën për karburant në mes të një dimri të vështirë energjie dhe gjithashtu për të zbutur ndikimin mjedisor të udhëtimit të përditshëm me automjete private.

Vlen të theksohet se pavarësisht rekomandimeve për kufizimin e përdorimit të makinave, fenomeni i udhëtimit me makinë vetëm me shoferin u rrit me 8% krahasuar me një vit më parë, gjë që nga ana e saj ka sjellë një ngarkesë në kushtet e trafikut dhe cilësinë e ajrit.

Tendenca e francezëve për të përdorur makinën e tyre gjithnjë e më shumë, pavarësisht nga kriza energjetike që kërcënon të gjithë Evropën, ishte shenja e fundit për qeverinë franceze, duke e detyruar atë të ofrojë një stimul financiar të respektueshëm, të cilin ajo aspiron ta shndërrojë në një zakon të përditshëm.

Vlen të theksohet se Franca nuk është i vetmi vend që ofron stimuj për ndarjen e një automjeti dhe praninë e dy ose më shumë pasagjerëve brenda tij. Një shembull tipik është ai i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasi në disa shtete dhe rrugë të shpejta parashikohet një korsi trafiku “e veçantë” për automjetet që transportojnë më shumë se tre pasagjerë.