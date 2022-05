Nënkryetari i OBRM-PDUKM-së, Aleksandar Nikolloski, sot mori pjesë në një manifestim kushtuar shënimit të Ditës së Evropës, i cili u mbajt nën titullin “Demokracia në Evropë – 30 vjet pas Traktatit të Mastrihtit” dhe tha se jemi fuqishëm të orientuar si pro-evropianë dhe mbështesin integrimin e Maqedonisë në BE.

Nikolloski foli për një temë për të cilën tha se në njëfarë mënyre është evituar në Maqedoni, e cila nuk duhet të merret lehtë dhe theksoi se rubrikën e tij të fundit ia kushtoi të njëjtës temë.

“Domethënë, presidenti i Francës Emanuel Macron pas fitores së fundit në zgjedhjet presidenciale, mendoj se ka dalë me konceptin e tij më të qartë për skicën e modelit të ardhshëm evropian. Siç e shohim, ai koncept u mbështet edhe nga disa shtete anëtare të BE-së dhe dje presidenti i Këshillit Evropian njoftoi se do të mbledhë një takim për të diskutuar këtë ide.

Me pak fjalë, skica është shumë e thjeshtë, BE-ja e anëtarëve ekzistues plus një vend i ri nëse plotëson kriteret ekonomike ligjore dhe sistematike të BE-së, të gjithë të tjerët që nuk duan të jenë pjesë e BE-së që është një grup i vogël ndoshta Britania e Madhe, Zvicra dhe Norvegjia dhe ata që nuk i plotësojnë kriteret për anëtarësim në BE, sigurisht një grup shumë më i madh, këtu janë vendet e Ballkanit dhe vendet e BE-së Lindore për të qenë pjesë e të ashtuquajturve komunitetit politik evropian. E thënë thjesht, për të përshkruar këtë komunitet të ri politik evropian si për publikun ashtu edhe për median, mendoj se është një formë e lirshme aleance pa një hierarki solide, pa pushtet ekonomik ekzekutiv, një formë të avancuar të Këshillit të Evropës apo OSBE-së. nëse do. Në përkthim, larg ëndrrës evropiane të ëndërruar nga brezat e maqedonasve”, tha Nikollovski.

Nikolloski shtoi se nuk duhet të mendojmë për ndonjë projekt tjetër përveç anëtarësimit të plotë në BE sepse qytetarët e Maqedonisë e kanë merituar me dekada