Jam i bindur se kjo qeveri do të japë rezultate në reformat dhe luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe presioni ndaj Bullgarisë do të jetë i madh dhe gjërat do të ndryshojnë. Jam i bindur se disa shtete të mëdha anëtare të BE-së besojnë se zgjerimi nuk duhet të ndodhë, sepse vendet e rajonit nuk janë të gatshme, thotë zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski në një intervistë për “Fokus”.

Nëse LSDM u soll me butësi ndaj Sofjes, mund të vërehet një tjetër ekstrem me ju. Domethënë, ju e quani Bullgarinë anëtaren më të dobët të BE-së, e paaftë për organizimin e zgjedhjeve dhe zgjedhjen e qeverisë, prandaj edhe reaguan nga Sofja zyrtare. A nuk mendoni se është një qasje e pabalancuar dhe kundërproduktive, e cila është në favor të qëndrimit bullgar?

Zoran Zaev, Dimitar Kovaçevski, Artan Grubi dhe Bujar Osmani e bënë atë që i bënë shtetit, e poshtëruan sa më shumë. Nuk mendoj se kam thënë asgjë përtej së vërtetës.

Fakti është se sa herë ka zgjedhje në Bullgari, tema e Maqedonisë është shumë e shfrytëzuar dhe thelbi i asaj që thashë është se ne nuk duam që askush në Bullgari të marrë pikë për këtë temë. Problemi është se në Bullgari ka shumë shpesh zgjedhje dhe nuk ka asnjë mënyrë për ta mbyllur këtë çështje, dhe për shkak se ka shumë shpesh zgjedhje, sipas nivelit të legjislacionit, teknikisht ka qeveri që nuk shkojnë në zgjedhje.

Bullgaria tani ka një lidership që populli bullgar nuk e votoi në zgjedhje. Dhe mendoj se kjo udhëheqje po dëmton edhe popullin bullgar, i cili jam i bindur se dëshiron marrëdhënie të mira me popullin maqedonas. Tani për qeverinë ekzistuese bullgare është mirë që zgjedhjet e ardhshme të dështojnë në mënyrë që ato të mbeten një qeveri teknike.

Ju promovuat një tezë se ne do të bëhemi më shpejt anëtarë të BE-së nëse merremi me krimin dhe korrupsionin. Si do ta kapërcejnë rezultatet eventuale të këtij plani problemin me Bullgarinë dhe detyrimin për ndryshime kushtetuese?

Unë qëndroj pas faktit se nëse Maqedonia dhe jam i bindur se kjo qeveri do të japë rezultate në reformat dhe luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, presioni ndaj Bullgarisë do të jetë i madh dhe gjërat do të ndryshojnë.

Jam i bindur se disa shtete të mëdha anëtare të BE-së besojnë se zgjerimi nuk duhet të ndodhë, sepse shtetet e rajonit nuk janë gati.

Ju e keni thënë publikisht në disa raste se Gjermania nuk është në mesin e tyre, por kush janë ata? A janë Franca, Holanda, Danimarka…?

Epo, mendoj se mjafton, folëm në fillim për një sekret shtetëror, ndaj mjafton. Përfundimi është se nëse arrijmë të zgjidhim problemet e brendshme, marrëdhënia e tyre do të jetë ndryshe.

Nëse Donald Trump bëhet president i Shteteve të Bashkuara, a mendoni se Maqedonia do të jetë në pozitë më të favorshme?

Unë gjithashtu mendoj se do të jetë. SHBA-të janë partneri më i madh i Maqedonisë, ndoshta i vetmi mik i sinqertë i Maqedonisë. Dhe pavarësisht nëse në SHBA presidenti ishte demokrat apo republikan, ne gjithmonë kishim një partner numër 1 në to.