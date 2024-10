Zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski, është në një vizitë pune në Selanik, ku do të mbajë fjalim në ngjarjen ndërkombëtare – “Forumi për afrimin me Evropën Juglindore”, gjatë së cilës, siç njoftojnë nga zyra e tij, do të prezantojë investimin. planet e Qeverisë për zhvillimin e infrastrukturës dhe sistemet moderne të infrastrukturës. Ai do të vendosë theks të veçantë në ndërtimin e rrjetit rrugor dhe hekurudhës së shpejtë të Korridorit 10 si parakusht për një lidhje më të mirë me portin e Selanikut dhe transport të shpejtë mallrash dhe shërbimesh.

Në kuadër të forumit, parashikohen takime bilaterale me Christos Stakouras, ministër i Infrastrukturës dhe Transportit të Greqisë, si dhe me Christos Stilinidis, ministër për Punë Detare dhe Politikë Ishullore. Gjithashtu është planifikuar një takim me Drejtorin Ekzekutiv të Portit të Selanikut, Ioannis Ttsaras.

Në kuadër të forumit dyditor, në njoftim thuhet se përveç ministrit Nikolloski dhe ministrave nga qeveria greke, kompani dhe organizata të shumta për transport nga Greqia, dhomat e tregtisë, qendrat logjistike, profesorë universiteti, përfaqësues nga porti i Selanikut. janë planifikuar të adresojnë dhe diskutojnë dhe institucione të ndryshme financiare.