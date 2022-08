Përmirësimi i përqendrimit, kujtesës, aftësive matematikore, leximit, të menduarit logjik, kreativitetit dhe të menduarit kritik.

Këto janë vetëm disa nga përfitimet për një fëmijë të mësimit të shahut, i cili nga shtatori do të jetë në listën e lëndëve zgjedhore në shkollat ​​fillore të Maqedonisë për fëmijët e klasave të para dhe të dyta.

“Kemi pasur një takim në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe na kanë thënë se në vitin e ardhshëm shkollor, shahu do të përfshihet në listën e lëndëve zgjedhore për fëmijët e klasës së parë dhe të dytë. Nëse formohet një grup prej rreth 20 fëmijëve që tregojnë interes, do të fillojë në atë shkollë – tha Aleksandra Gakidova, sekretare në bordin e Federatës së Shahut, informon Fakulteti.mk.

Me ndihmën e shahistëve profesionistë të Maqedonisë, të certifikuar nga Federata Ndërkombëtare e Shahut (FIDE), do të trajnohen mësimdhënësit që do të mbajnë ligjërata në shah në shkollat ​​fillore.

“Do të studioheshin bazat e shahut, si për shembull, si lëvizin pjesët, çfarë lëvizjesh ka etj. Mësuesi duhet të jetë i punësuar, sepse lënda do të vlerësohet, ndonëse do të jetë zgjedhore. Ata do të trajnohen nga shahistët tanë me certifikata ndërkombëtare. Në Poloni, ata filluan me njerëz që nuk kishin përvojë në shah dhe i stërvitën në tre fundjavë. Tani është puna përpara nesh. Ne duhet t’i bindim shkollat ​​që duhet të promovojnë shahun, si dhe fëmijët se është interesant për të mësuar. Kemi reagime pozitive nga prindërit”, shtoi Gakidova.

Kujtojmë se futja e shahut si lënde zgjedhore në shkolla do të përbënte risi, njejtë siç llogaritet risi edhe dixhitalizimi i librave për klasat filloriste.