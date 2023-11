Për shkak të mbajtjes së dy protestave të paralajmëruara, nesër në periudhën nga ora 11:00 deri në ora 14:30, Njësiti për siguri në komunikacionin rrugor pranë SPB Shkup do të marrë masa për regjim të posaçëm të komunikacionit nëpër rrugët në zonën qendrore të qytetit, njoftoi Ministria e Punëve të Brendshme. Nga MPB-ja apelojnë që të respektohen urdhrat që do të jepen nga nëpunësit policor në rrugët ku do të zhvillohen protestat.