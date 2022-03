Kryetari i Sindikatës për Arsim dhe Shkencë, Jakim Nedellkov paralajmëron protestë ose grevë të përgjithshme.

Protesta do të aktivizohet nëse institucionet kompetente, Qeveria dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale nuk i pranojnë kërkesat e sindikatës për harmonizim të pagave për punonjësit në arsim.

Nedellkov thotë se me rritjen e pagës minimale, pagat në çerdhe do të kenë të njëjtën pagë me pagat në arsim edhe pse kanë nivel të ndryshëm.

Sipas tij, mundësia e fundit për marrëveshje është në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Ekonomik dhe Social ku do të kryesojë kryeministri Kovaçevski, ndërsa nëse nuk ka, do të protestohet në rrugë.