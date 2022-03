Ka disa momente në jetë që janë thjesht të bukura. Megjithëse mund të duket se me seksin është gjithmonë kështu, ju dini ta bëni diferencën kur diçka është vërtetë e veçantë.

Në mëngjes të gjithë doni që të keni dikë në krahë dhe të ndiheni të dëshiruar. Ndërsa seksi i mëngjesit është më i rehatshëm dhe ju jep përfitime për gjatë gjithë ditës.

Zgjimi me një partner që është i etur për të, është më mirë se një orë me zile.

Më poshtë janë disa nga arsyet se pse seksi i mëngjesit është më i mirë:

Sepse do e mbani mend më gjatë

Mund të shpëtoni nga gjimnastika. Shkencëtarët thonë se pas një ore meshkujt dhe femrat djegin respektivisht 240 dhe 180 kalori.

Kush nuk do ta fillojë ditën me një orgazëm? Është si një dhuratë Shën Valentini që ju pret në mëngjes.

Sepse jeni tashmë të zhveshur. Kjo e bën procesin më të shpejtë.

Është më intim. Hapja e syve në mëngjes është pasiguri momenti më intim, pa rroba, pa grim, pa stresin e ditës…

Sepse është dushi. Imagjinoni ujin në fytyrë, sipërfaqet që rrëshqasin ju bën të mendoni se nuk ka gjë më të mirë për mëngjes.

Konfirmon se ju të dy jeni të dashuruar me njëri-tjetrin edhe esëll. Nëse ka dritë do të thotë se gjërat do të shkojnë mirë.

Sepse doni tua thoni këtë shokëve në punë.

Është zëvendësimi më i mirë i kafes. Pas pak ditësh ai do të bëhet gjëja e parë që do të mendoni në mëngjes. Ai mund t’ju bëjë një zgjim që kafeina nuk mundet. Mund të krijoni varësi kuptohet.