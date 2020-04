Në ditët para muajit të shenjtë të Ramazanit, bota islame po përballet me një paradoks të shkaktuar nga pandemia e koronavirusit: ndarja e detyruar në një kohë kur shoqërimi është pothuajse i shenjtë.

Por me xhamitë e mbyllura, një shtetrrethim për shkak të koronavirusit dhe ndalimeve të lutjeve në masë nga Senegali në Azinë Juglindore, rreth 1.8 miliardë muslimanë po përballen me Ramazanin si kurrë më parë.

Në të gjithë botën myslimane, pandemia ka krijuar nivele të reja shqetësimi përpara agjerimit të shenjtë, i cili fillon rreth së enjtes.

Në Algjeri, Jasmin Hermahe, 67 vjeç, zakonisht fton të afërm dhe fqinj në shtëpinë e saj dhe u ofron atyre çaj dhe pije të ftohta gjatë muajit të agjërimit nga agimi deri në muzg. Por ajo ka frikë se do të jetë ndryshe këtë vit.

“Ndoshta ne nuk do t’i vizitojmë ata ose ata nuk do të vijnë”, tha ajo me lot. “Koronavirusi i frikësoi të gjithë, madje edhe mysafirët e shquar,” shtoi ajo.

Në një vend ku xhamitë janë të mbyllura, burri i saj, Mohamed Jamudi, 73 vjeç, shqetësohet për diçka tjetër.

“Unë nuk mund ta imagjinoj Ramazanin pa taravih-namazin,” tha ai, duke iu referuar lutjeve shtesë në xhami të kryera pas iftarit, një vakt mbrëmje gjatë gjithë ditës së agjërimit.

Në Jordan, Qeveria, në bashkërendim me vendet fqinje arabe, pritet të lëshojë një fetva që tregon se cilat rituale të Ramazanit do të lejohen, por miliona muslimanë tashmë po e ndiejnë ndryshimin.

Nga Afrika në Azi, koronavirusi ka hedhur një hije mbi ankthin dhe pasigurinë.

“Viti më i keq ndonjëherë”

Për Kajron, një qytet me 23 milionë njerëz që nuk fle kurrë, koronavirusi është katastrofik.

“Njerëzit nuk duan të vijnë në dyqane. Ata kanë frikë nga sëmundjet. “Ky është viti më i keq ndonjëherë”, tha Samir el-Hatib, i cili ka një stendë pranë xhamisë historike të Said Zainabit.

“Në krahasim me vitin e kaluar, ne nuk kemi shitur as një çerek,” shtoi ai.

Gjatë Ramazanit, shitësit e rrugëve në kryeqytetin egjiptian organizojnë tryezat e tyre me fruta të ëmbla, me fenerë tradicionale në kullat e mureve të qytetit.

Këtë vit, autoritetet kanë vendosur shtetrrethimi dhe ndaluan lutjet e përbashkëta dhe aktivitetet e tjera, kështu që shumë njerëz nuk e shohin të arsyeshme blerjen e fenereve.

Naser Salah Abdelkader, 59 vjeç, menaxher i Bursës Egjiptiane, është një nga të paktët që i bashkohet kësaj.

“Gjatë këtij viti nuk ka atmosferë të Ramazanit,” tha ai.

“Ata zakonisht do të vinin në treg dhe që nga fillimi ata zakonisht lëshonin muzikë, ata uleshin përreth, ata pothuajse jetonin në rrugë,” përshkruajti ai.

Duke ndërprerë festimet dhe para se të fillojnë, koronavirusi e vështirësoi edhe pjesën tjetër të Ramazanit, një epokë kur agjërimi dhe bamirësia konsideroheshin të detyrueshme.

Në Algjeri, pronarët e restoranteve po pyesin se si t’i japin iftar të varfërve kur ambientet e tyre janë të mbyllura, ndërsa bamirësit në Abu Dhabi, ku punonjësve me pagë të ulët u jepnin iftarin, nuk janë të sigurt se çfarë të bëjnë me xhamitë tashmë të mbyllura.

Mohamed Aslam, një inxhinier nga India që jeton në një apartament me tre dhoma gjumi në qendër të qytetit Abu Dabi me 14 të tjerë, është i papunë për shkak të koronavirusit. Pasi ndërtesa e tij u karantinua sepse një qiramarrës u testua dhe doli pozitiv me koronavirusin, ai mbështet në ndihmën bamirëse ushqimore.

Ka plane për të vazhduar të bëjë qëllime bamirësie në Senegal, megjithëse në një mënyrë të kufizuar. Në kryeqytetin Dakar, bamirësit po e shpërndajnë “Ndogou”-n në një mënyrë të veçantë, me biskota të mbuluara me çokollatë, sheqer dhe qumësht për ata në nevojë, duke i shpërndarë ato në shkollat ​​e Kuranit, e jo në rrugë.

Në Indonezi, vendi me popullsinë më të madhe myslimane në botë, disa do të takohen me të afërt – në distancë. Prabovo, i cili u prezantua vetëm me emër, tha se ai do ta shënojë Eid al-Fiter në fund të muajit të agjërimit vetëm me biseda përmes internetit në rrjetin Zum në vend që të shkojë në shtëpi.

“Jam i shqetësuar për koronavirusin,” tha ai.

“Nuk do të ketë iftar të zakonshëm të përbashkët, nuk ka lutje të përbashkëta në xhami, madje as bisedime me miqtë”, shtoi ai.