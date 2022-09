Komisioni rregullator për energjetikë (KRRE) sot ka publikuar vendimin për ndryshimin e ri të çmimit të derivateve të naftës në Maqedoni.

Sipas KRRE-së, çmimi i dizelit do të rritet për 1 denarë, çmimi i BS-98 do të lirohet për një denar kurse çmimi i BS-95 do të lirohet për gjysmë denari.

Çmimet më të larta të shitjes me pakicë të derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse

të transportit janë:

– Benzinë motori – ЕUROSUPER BS – 95 – 84,00 (denarë/litër)

– Benzinë motori – ЕUROSUPER BS – 98 – 86,00 (denarë/litër)

– Naftë motori – ЕURODIZEL BS (D-Е V) – 91,00 (denarë/litër)

– Vaj për djegie – ЕKSTRA I LEHTË 1 (ЕL-1) – 87,50 (denarë/litër)

– Mazut М-1 SU – 49,768 (denarë/kilogram)