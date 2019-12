Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe do të iniciojë në Qeveri që të mos pritet tre ditë me radhë që grimcat PM10 të jenë mbi 200 mikrogram në metër kub për tu aktivizuar masat urgjente për ajrin e ndotur, por të mund të aktivizohen për periudhë më të shkurtër. Një iniciativë e tillë është kërkesë e Sektorit civil i cili merret me çështjen e ndotjes së ajrit.