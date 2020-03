Një burrë nga veriu i Mbretërisë së Bashkuar aktualisht është në izolim pasi doli pozitiv me koronavirus.Ai u sëmur gjatë një fundjave romantike me një zonjë në Itali. Sidoqoftë, për gruan e tij ishte një udhëtim pune, kështu që me këtë burrë të mjerë tani po qesh e gjithë Anglia.

Pasi u kthye në Angli, ai shkoi për testim dhe pranoi te mjekët ku ishte dhe kush ishte me të, por ai nuk e bëri.

“Gruaja e tij ende mendon se bashkëshorti i tij u prek nga koronavirusi gjatë një udhëtimi pune. Gjendja e tij nuk është serioze, kështu që ne po qeshim me të, ”tha një burim në kushte anonime për mediat britanike.Mjekët presin një shërim të plotë, por burri i sëmurë është në ferr të plotë duke pritur për të parë nëse gruaja e tij do të mësojë të vërtetën e tij.