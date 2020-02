Lajme

VMRO-DPMNE: Zgjedhje më 12 prill për fund të krizës së Zaevit

Pushteti, shteti me skandalet e fundit e fut shtetin në krizë akoma më të mëdha dhe e largon nga e ardhmja evropiane. Zgjedhje më 12 prill, e pastaj përgjegjësi për krimin, korrupsionin, turpin dhe nënçmimin. VMRO-DPMNE do ta përcjellë zhvillimin e situatës dhe do të reagojë në mbrojtjen...