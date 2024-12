Një kallëzim penal kundër ish-ministrit të Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski, ka bërë Sindikata e Policisë së Maqedonisë (SMP). Siç njoftojnë nga sindikata, sot në KSHP Shkup është parashtruar kallëzim penal kundër personave O.S nga Kumanova, ish-ministër i Punëve të Brendshme dhe D.Ch nga Velesi, ish-kryetar i Komisionit Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Punësim. Procedurat e shkallës së dytë, për shkak të ekzistimit të shkaqeve të dyshimit se kanë kryer veprën e “punës së pakujdesshme në shërbim” e dënueshme nga neni 353c i Kodit Penal. kodi.

Domethënë, të raportuarit në cilësinë e zyrtarëve, d.m.th., “zyrtarë të zgjedhur ose të emëruar në Qeverinë e Republikës së Moldavisë” (krh. nenin 122, paragrafi 4, paragrafi 1 i KP), gjatë vitit 2022 në mënyrë të paligjshme dhe nga pakujdesia në gjatë ushtrimit të kompetencave dhe detyrave të tyre kanë ndërmarrë veprime që konsistojnë në shkelje të rregullave ligjore, duke shpërdoruar kompetencat diskrecionale, kur Duke kryer keqpërdorime formale dhe materiale dhe duke neglizhuar mbikëqyrjen e duhur, nga pakujdesia i kanë shkaktuar dëm material dhe jo material punonjësit të MPB-së – Anëtar i PMM-së.

OS i raportuar në kryerjen e funksionit të Ministrit të Punëve të Brendshme, së bashku me tre anëtarë të Komisionit për përcaktimin e përgjegjësisë disiplinore në Svr Shkup, i kanë tejkaluar kufijtë e kompetencave të tyre zyrtare në atë mënyrë që duke shkelur dispozitat ligjore, në mënyrë të pakujdesshme kanë vepruar kundër Ligji sipas propozimit nr. 22.21-6497/1 të datës 17.09.2020 i kryetarit të Svr Shkupit, i cili ishte i vjetëruar dhe pa. bazë për zhvillimin e procedurës ndaj së cilës, duke shpërdoruar pozitat dhe kompetencat e tyre zyrtare, anëtarët e komisionit kanë paraqitur propozimin nr. KUFIZIMI për zbatimin e procedurës disiplinore, të cilën e kanë caktuar dhe e kanë kryer pas afatit në kundërshtim me neni 219 paragrafi 2 i Kodit të MPB-së kur me pretendime të pabazuara dhe të sajuara (2) vite më parë është ushtruar presion ndaj punonjësit që të thirret në lidhje me nenin 186 paragrafi 1 pika 2 dhe nenin 187 paragrafi 1. pikat 3, 4 dhe 10 të ZVR-së, dhe më pas për mosparaqitje, me vendimin nr.22.6.1.1-26817/1 të Më 16 mars 2022, pas skadimit të afatit maksimal prej 12 muajsh, nga pakujdesia është ndërmarrë një veprim në kundërshtim me nenin 196 paragrafi 3 i Ligjit për Punë të Brendshme dhe nenet 242 dhe 244 paragrafi 3 të Kodit të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Brendshme – thuhet në njoftimin nga SMP.

Ata pretendojnë se gjendjen faktike të sjelljes së paligjshme e ka konstatuar Inspektorati Shtetëror i Punës, pas një inspektimi të jashtëzakonshëm të iniciuar nga punonjësi tashmë i dëmtuar, i cili në bazë të nenit 83 paragrafi 1 i Ligjit për Inspektimin, ka sjellë punëdhënësin dhe ka nxjerrë vendim me “masa e inspektimit paralajmërim IP1 09-656 – për të miratuar një akt që do të anulojë Vendimin Nr. 22.6.1.1-26817/1 datë 16.02.2022 brenda (8) ditëve nga dita e pranimit të vendimit”, dhe nuk ka vepruar në lidhje me të, duke shkuar mbi dispozitat ligjore.

I dyti i kallëzuar si Kryetar i Komisionit Shtetëror të Vendimmarrjes në Procedurën Administrative dhe procedimet nga një marrëdhënie pune në shkallë të dytë, duke vepruar në mënyrë të parregullt dhe joetike në kryerjen e detyrës në kundërshtim me normat e etikës profesionale të zyrtarëve, duke tejkaluar shkallën. të pakujdesisë së zakonshme, harresës dhe çrregullimit, duke mos vepruar në përputhje me detyrën e mbikëqyrjes, në kundërshtim me Ligjin për krijimin e komisionit shtetëror për vendimmarrje në procedurën administrative dhe në procedurën e punësimit në të shkallës së dytë (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 51, 13.04.2011), ka vepruar në kundërshtim me nenin 7 të të njëjtit ligj, duke keqpërdorur formal dhe material të dispozitave ligjore në favor të tjetrit (të parë të raportuarit) për fshehje. sjellja e paligjshme dhe nga pakujdesia qe perfaqeson KD, dhe ne dem te punetorit dhe tashme te Buxhetit te RSM, ka ndikuar dhe rregulluar rezultatin duke marre nje Vendim. nr. 0901-96, datë 19.05.2022, me të cilin ankesa e punëmarrësit REFUZOHET SI E PASUR – thonë SMP.

Më tej thuhet:

Me këtë, zyrtarët e parë dhe të dytë të raportuar kanë shkelur rëndë, gjegjësisht nuk e kanë respektuar qëllimisht detyrimin imperativ ligjor gjatë ushtrimit të kompetencave diskrecionale – të përcaktuara në nenin. 63 të ZSKSI-së të cituar (2019), si lex specialis antikorrupsion, kur si zyrtarë ishin të detyruar të merrnin vendime me ndërgjegje, duke marrë parasysh të gjitha faktet dhe rrethanat e rastit konkret dhe parimin e ligjshmërisë dhe drejtësisë, që është tani sjellja e paligjshme vërtetohet edhe me Aktgjykimin nr. 3 RO -3581/22 të Gjykatës Themelore Civile Shkup dhe Aktgjykimin nr. ROZ -2029/23 të datës 04.10.2024 të Gjykatës së Apelit Shkup.

Ftojmë Prokurorinë Publike Primare kompetente që të hapë hetime ndaj personave të lartpërmendur, për të përcaktuar përgjegjësinë e tyre si për këtë rast ashtu edhe për qindra veprime të tjera të kundërligjshme që u kanë shkaktuar një numër të madh dëmesh punonjësve të Ministrisë. të Punëve të Brendshme, si dhe për dëmet e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, të cilat kanë ardhur nga mbi 25 milionë euro, dhe atë nga keqpërdorimet e pozitave zyrtare dhe nga pakujdesia e punës, duke bërë që ato të paguhen. shpenzimet gjyqësore, përmbaruesit, interesat si dhe kompensimi i dëmeve.

Gjithashtu inkurajojmë bashkëpunëtorët e Ministrisë së Punëve të Brendshme që të gjithë ata që janë dëmtuar nga veprime të kundërligjshme t’i denoncojnë në institucionet kompetente, në mënyrë që përfundimisht t’i jepet fund bashibuzukut të keqpërdorimeve të pozitave zyrtare si dhe përdorimit të paligjshëm të toleruar. pushteti nga ata që u jepen funksioneve për vënien dhe mosbindjen e rregulloreve ligjore, veprim i të cilit i kundërligjshëm rezultoi në kompensimin e dëmit me paratë e qytetarëve.