Agjencia amerikane e hapësirës NASA ka publikuar detaje të një raporti të fenomeneve të paidentifikuara, një term që përdoret për të përshkruar objektet fluturuese (UFO) që nuk mund të identifikohen. Raporti u lançua një vit më parë dhe NASA synoi të shihte nëse mund të analizonte të dhënat e mbledhura nga banorët dhe burimet joqeveritare. Ja çfarë mësuam nga ky raport, i cili u prezantua në një event të 14 shtatorit.Raporti thotë se agjencia hapësinore duhet të përdorë teknika dhe mjete më të mira kur kërkon UFO-t, sepse teknologjia aktuale nuk është projektuar për këtë qëllim. Kërkon përdorimin e teknologjisë më të mirë që do të çojë në më shumë të dhëna. Raporti zbulon se shumë njerëz kanë parë UFO, dhe shumë nga këta dëshmitarë janë pilotë ushtarakë. Shumë nga këto ngjarje janë shpjeguar që atëherë, por disa mbeten të pashpjeguara.

Raporti thotë se galaktika nuk përfundon me sistemin tonë diellor, por nuk ka asnjë arsye për të konkluduar se çdo UFO është vepër e alienëve. Ka shumë misione që kërkojnë shenja jete në hapësirë, dhe kërkimi i shenjave të teknologjisë aliene është vetëm një shtesë e të gjitha atyre misioneve. Raporti thotë se NASA është në një pozicion të shkëlqyer për të kontribuar në zgjidhjen e mistereve që lidhen me UFO-t me satelitët e saj. Satelitët mund të ndihmojnë në zbulimin dhe analizën e UFO-ve.

Sipas studiuesve, inteligjenca artificiale dhe mësimi i makinerive janë mjete thelbësore për zbulimin e fenomeneve të rralla si UFO-t. Megjithatë, këto teknika do të funksionojnë vetëm nëse kanë të dhëna të mjaftueshme. Përfundimi përfundimtar i raportit është se ka ende shumë për të mësuar kur bëhet fjalë për UFO-t. Megjithatë, studiues të pavarur nuk kanë gjetur asnjë provë që UFO-t janë me origjinë jashtëtokësore, megjithëse nuk dihet se çfarë janë ato.