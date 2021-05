Bllokada nga Bullgaria na dëmton shumë në integrime, por gjithashtu i bën dëm edhe Shqipërisë. Megjithatë në Bullgari mendoj se ata do të gjejnë forcën për të bllokuar. Ky problem është më specifik sesa ai me Greqinë, tha analisti politik Albert Musliu.

“Bullgaria bëri një gabim, ajo është e vetëdijshme për këtë dhe do të vjen një politikan dhe një qeveri që do ta vendosë përsëri në rrugën e qetësimit të të dy vendeve. Problemi këtu janë qëllimet që ekzistojnë, por do të ketë akoma mjaft njerëz të vetëdijshëm nga të dy palët për ta kapërcyer këtë”, tha Musliu.

Sipas tij, zgjidhja e këtij rasti është BE dhe se Bullgaria nuk mund të vijë në vete brenda një nate dhe të ndryshojë mendje.

“Për herë të tretë jemi viktima të lojërave të brendshme politike në BE. Ne e dimë se e gjithë BE sulmoi Macron dhe Francën në 2019 për atë që bënë. Ka situata të tilla në BE, unë mendoj se zgjidhja është në atë drejtim, jo ​​se në Bullgari ato do të ndriçohen një herë. Rruga për në BE është e vetmja mundësi, është diçka që e mban këtë vend të bashkuar. Konferenca e parë hap fonde për ne se si ndihen ata në jetën tonë. Përfitimi i dytë i madh është ndryshimi i metodologjisë, është më keq për institucionet, por më mirë për qytetarët sepse politikanët nuk do të jenë më në gjendje ta transferojnë fajin tek tjetri”, thotë Musliu.