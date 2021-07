Maqedoni

Sot në Maqedoni fillon vaksinimi i fëmijëve

Sot në Maqedoninë e Veriut do të fillojë vaksinimi i fëmijëve të moshës 12 deri në 16 vjeç me vaksinën “Pfizer”. Vaksinimi i tyre do të bëhet vetëm me prani të prindërve të cilët paraprakisht i kanë paraqitur në ueb-faqen vakcinacija.mk. Sipas ministrisë së Shëndetësisë deri...