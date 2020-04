Moti do të jetë me diell dhe i ngrohtë me vranësira të vogla dhe erë të dobët veriperëndimore.

Temperatura e mëngjesit do të lëviz prej minus dy deri në pesë gradë celsius, ndërsa temperatura e ditës prej 15 deri në 24 gradë celsius.

Në Shkup do të mbaj mot me diell dhe i ngrohtë me vranësira të vogla dhe erë të dobët veriperëndimore ku temperatura maksimale do të arrijë deri 22 gradë celsius.