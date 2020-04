Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë i ndryshueshëm, me vranësira dhe me periudha me diell. Në pjesën jugore të vendit do të ketë reshje të shiut, si dhe do të fryjë erë mesatare juglindore.

Temperaturat e mëngjesit do të lëvizin prej -6 deri 1 gradë celcius, ndërsa ato ditore do të jenë në interval prej 5 deri 13 gradë celcius.

Gjatë fundjavës moti pritet të jetë i ndryshueshëm, ndërsa prej të hënën do të ketë rritje të ndjeshme të temperaturave ditore.