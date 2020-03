Moti sot në Maqedoni do të jetë vranësia dhe me reshje të shiut.

Temperatura gjatë mëngjesit do të lëvizë prej dy deri tetë gradë celsius ndërsa temperatura ditore do të jetë prej pesë deri 15 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë i ngjashëm, me vranësira dhe me reshje të shiut ku temperatura maksimale do të arrijë 14 gradë celsius.