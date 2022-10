Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe relativisht i ngrohtë.

Deri të mërkurën mëngjeset do të jenë të ftohta, ndërsa temperaturat do të zbresin nën zero dhe në disa lugina do të ketë kushte për shfaqjen e mjegullës së dobët.

Të enjten do të fryjë erë e fortë nga veriu, e cila do të bëjë që temperatura në dy ditët në vijim të ulet me disa gradë.