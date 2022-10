Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me vranësira dhe reshje lokale të shiut. Do të fryjë një erë e lehtë në drejtim të pjesës juglindore.

Temperaturat maksimale do të lëvizin prej 13 deri në 19 gradë celsius.

Në ditët në vijim moti do të jetë kryesisht me vranësira dhe reshje të shiut