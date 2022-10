Moti sot do të jetë me diell dhe vranësira. Në vend do të fryjë një erë e lehtë.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 10 deri 17, ndërsa temperatura maksimale do të lëvizin prej 19 deri 26 gradë celsius.

Ditën e hënë moti pritet të jetë me reshje të shiut, ndërsa pastaj pason periudhë me mot të qëndrueshëm.