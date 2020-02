Moti në mëngjes do të jetë i ftohtë, ndërsa gjatë ditës do të jetë me diell dhe vranësira.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej -7 deri më 0, ndërsa temperaturat maksimale do të lëvizin prej prej shtatë deri më 18 gradë celsius.

Në tre ditët e ardhshëm moti pritet të jetë me diell dhe vranësira.