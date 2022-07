Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me temperatura mesatare dhe me mundësi për reshje shiu gjatë orëve të pasdites, njoton Telegrafi Maqedoni.

Gjatë ditës temperaturat do të lëvizin nga 16 deri në 27 gradë Celsius.

Lagështia do të jetë 50% kurse shpejtësia e erës do të jetë e vogël, 3 km/h.

Gjatë fundjavës do të ketë mot mesatarisht të njejtë kurse nga fundi i javës së ardhshme priten temperatura të larta