Moti sot do të jetë i vranët dhe më freskën me reshje të kohëpaskohshme të shiut.

Temperatura minimale do të jetë nga 6 deri 12 gradë celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë nga 12 deri 19 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë kryesisht i vranët me reshje të kohëpaskohshme të shiut ku temperatura maksimale do të arrijë deri në 17 gradë celsius.

Gjatë ditës së nesër do të kemi mot tv vranët me reshje të kohëpaskohshme të shiut, ndërsa nga e mërkura, temperaturat ditore do të rriten, ndërsa gjatë pasdites pritet të ketë edhe reshje lokale të shiut.