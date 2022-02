Moti sot paradite do të mbajë mot me diell, pasdite me vranësira të vogla deri mesatare.

Temperaturat minimale do të lëvizin në intervalin -4 deri në 3, ndërsa maksimalja do të arrijë mga 15 deri në 21 gradë celsius.

Në Shkup paradite do të jetë me diell, pasdite me vranësira të vogla deri mesatare. Temperatura minimale do të zbresë deri në 0, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 17 gradë.

Nga DPHM paralajmërojnë se nga e diela moti do të jetë me vranësira të ndryshueshme me shi të kohëpaskohshëm lokal.