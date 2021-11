oti sot do të jetë me vranësira të ndryshueshme dhe me reshje shiu. Do të fryj erë mesatare, kohë pas kohe e përforcuar nga drejtimi jugor.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej 2 deri në 8 gradë, ndërsa maksimalja do të arrijë nga 11 deri në 16 gradë celsius

Në Shkup dhe rrethinë moti do të jetë i ngjashëm, me vranësira dhe reshje shiu ku temperatura maksimale do të arrijë deri në 13 gradë celsius.