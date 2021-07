Moti sot në Maqedoni do të jetë me diell dhe nxehtë. Do të fryjë erë në drejtim veriperëndimor.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej 14 deri 22 gradë celsius, ndërsa temperatura maksimale do të jetë nga 34 deri 41 gradë celsius.

Në Shkup do të jetë me diell dhe nxehtë, ku temperatura maksimale do të arrijë deri në 40 gradë celsius.

Gjatë ditëve të ardhshme moti do të jetë shumë i nxhetë me temperatura mbi mesatare për këtë periudhë të vitit. Po ashtu pritet të aktivizohet faza e portokalltë për shkak të temperaturave të larta.